"Наполи" проиграл "Ареццо" в дебютном матче Аллегри

Товарищеский матч между "Наполи" и выступающим в итальянской Серии B "Ареццо" завершился победой команды из второго дивизиона со счетом 1:3.

Как сообщает İdman.Biz, эта встреча стала дебютной для Массимилиано Аллегри на посту главного тренера неаполитанского клуба.

Единственный мяч в составе "Наполи" забил Маттео Политано.

Аллегри возглавил команду 3 июля 2026 года, подписав контракт до 2029 года. В прошлом сезоне специалист работал с "Миланом", который набрал 70 очков и занял пятое место в чемпионате Италии. "Наполи", в свою очередь, финишировал вторым с 76 очками.

За свою тренерскую карьеру Аллегри шесть раз выигрывал чемпионат Италии - пять раз с "Ювентусом" и один раз с "Миланом". Также он является пятикратным обладателем Кубка Италии и дважды выводил свои команды в финал Лиги чемпионов.