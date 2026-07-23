Новые инвесторы "Ливерпуля" нацелились на Винисиуса и Олисе

Консорциум, претендующий на покупку доли в "Ливерпуле", в который входят британско-индийский бизнесмен Амит Бхатия и основатель Amazon Джефф Безос, рассматривает возможность масштабного усиления состава клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Indykaila News, инвесторы намерены превратить "Ливерпуль" в ведущий клуб мирового футбола.

По информации источника, главными трансферными целями консорциума являются нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и вингер "Баварии" Майкл Олисе.

Ранее сообщалось, что американская инвестиционная компания Fenway Sports Group, владеющая "Ливерпулем", ведет переговоры о продаже миноритарной доли клуба.