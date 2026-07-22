Каземиро стал игроком "Интер Майами"

"Интер Майами" объявил о подписании бразильского полузащитника Каземиро.

Как сообщает İdman.Biz, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА присоединился к клубу на правах свободного агента и подписал контракт до конца сезона.

Соглашение также предусматривает возможность продления до июня 2029 года. После получения рабочей визы полузащитник сможет присоединиться к команде.

Ранее "Манчестер Юнайтед" подтвердил уход Каземиро. В сезоне-2025/26 он провел 34 матча в английской Премьер-лиге, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

До перехода в "Манчестер Юнайтед" Каземиро выступал за "Сан-Паулу" (2010-2013), "Реал" (2013-2022) и "Порту" (2014-2015, на правах аренды).