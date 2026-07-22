Неймар пропустил кубковый матч "Сантоса", но сыграл в покерном турнире

Нападающий "Сантоса" Неймар не отправился с командой на выездной матч Южноамериканского кубка против венесуэльского клуба "Универсидад Сентраль".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой бразильской команды со счетом 4:1.

В клубе объяснили отсутствие форварда желанием предоставить ему больше времени для восстановления.

Однако, по информации Globo, в день матча Неймара заметили на покерном турнире в Сан-Паулу. Это вызвало волну критики со стороны пользователей социальных сетей, особенно с учетом важности предстоящих матчей для "Сантоса".

Ожидается, что Неймар вернется на поле в матче чемпионата Бразилии против "Шапекоэнсе", который состоится 26 июля.

Напомним, что на чемпионате мира 2026 года Неймар провел за сборную Бразилии два матча и забил один мяч. Бразильцы завершили выступление на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счетом 1:2.