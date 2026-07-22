"Реал" готов отдать полузащитника в аренду

Полузащитник мадридского "Реала" Франко Мастантуоно этим летом может перейти в другой клуб на правах аренды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, руководство "сливочных" готово отпустить игрока в команду, где он сможет получать регулярную игровую практику.

По информации источника, более пяти клубов из Испании и других стран рассматривают возможность аренды футболиста.

Мастантуоно перешел в "Реал" из аргентинского "Ривер Плейт" в 2025 году за 45 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2031 года.

В прошлом сезоне аргентинский полузащитник провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 45 миллионов евро.