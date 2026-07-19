Сборная Азербайджана сыграет с Латвией в финале Евролиги

Сборная Азербайджана по пляжному футболу сегодня проведет финальный матч Евролиги в дивизионе B.
Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Зейнала Зейналова в решающей встрече сыграет со сборной Латвии.
В полуфинале азербайджанская команда уверенно разгромила Норвегию со счетом 6:1, а латвийцы в другом полуфинале обыграли хозяев турнира - сборную Грузии (5:4).
Обе команды уже обеспечили себе место в дивизионе A Евролиги на следующий сезон. Теперь в очном противостоянии они определят победителя дивизиона B.
Матч пройдет на стадионе Beach Soccer Arena в Батуми и начнется в 19:30 по бакинскому времени.
Напомним, на групповом этапе нынешнего турнира сборная Азербайджана уступила Латвии со счетом 2:3.