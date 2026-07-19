Сборная Азербайджана сыграет с Латвией в финале Евролиги

Сборная Азербайджана по пляжному футболу сегодня проведет финальный матч Евролиги в дивизионе B.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Зейнала Зейналова в решающей встрече сыграет со сборной Латвии.

В полуфинале азербайджанская команда уверенно разгромила Норвегию со счетом 6:1, а латвийцы в другом полуфинале обыграли хозяев турнира - сборную Грузии (5:4).

Обе команды уже обеспечили себе место в дивизионе A Евролиги на следующий сезон. Теперь в очном противостоянии они определят победителя дивизиона B.

Матч пройдет на стадионе Beach Soccer Arena в Батуми и начнется в 19:30 по бакинскому времени.

Напомним, на групповом этапе нынешнего турнира сборная Азербайджана уступила Латвии со счетом 2:3.