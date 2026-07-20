Габриэль Жоржиньо попал в сферу интересов "Карабаха" и "Туран Товуза"

Португальский нападающий казахстанского "Кайрата" Габриэль Жоржиньо может продолжить карьеру в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Amanvibe, в услугах 28-летнего форварда заинтересованы "Карабах" и "Туран Товуз". Отмечается, что именно азербайджанские клубы проявляют наибольшую активность в вопросе возможного трансфера игрока.

Помимо этого, предметный интерес к Жоржиньо проявляют греческий ОФИ и кипрский "Пафос", которые уже направили португальцу свои предложения. Сам футболист пока не принял окончательного решения относительно своего будущего.

Напомним, что Жоржиньо перешел в "Кайрат" в январе 2025 года из люксембургского клуба "Дифферданж 03". В составе алматинской команды нападающий провел 65 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 14 результативных передач. Вместе с "Кайратом" португалец становился победителем Казахстанской Премьер-лиги и обладателем Суперкубка страны.