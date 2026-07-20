Кахабер Цхададзе: "Завершили первый этап сборов, но состав нужно усиливать"

Главный тренер футбольного клуба "Габала" Кахабер Цхададзе подвел итоги контрольного матча против "Сумгайыта" (1:1), а также оценил текущее состояние команды.

Как сообщает İdman.Biz, грузинский специалист отметил, что команда успешно завершила первый этап учебно-тренировочных сборов:

"Наша подготовка идет строго по намеченному плану. На данном этапе ребята получают очень серьезные нагрузки. Мы завершили первый раунд сборов. В прошедшем матче было заметно, что скоростей пока немного не хватает, но мы будем постепенно работать над этим компонентом".

Цхададзе выразил удовлетворение отношением футболистов к тренировочному процессу, отдельно отметив прогресс молодых игроков:

"Мне нравится то, как футболисты подходят к делу. Местные ребята, которые в прошлом сезоне впервые попробовали свои силы в Премьер-лиге, заметно прибавили и выросли в профессиональном плане".

Тем не менее, наставник "красно-черных" подчеркнул, что команда все еще нуждается в кадровом усилении перед стартом сезона:

"Состав необходимо усиливать, и мы продолжаем активную работу в этом направлении. У нас есть игроки на примете, с которыми в данный момент ведутся переговоры".