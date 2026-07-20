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"Ференцварош" включился в борьбу за трансферную цель "Карабаха"

Мировой футбол
Новости
20 Июля 2026 07:20
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"Ференцварош" включился в борьбу за трансферную цель "Карабаха"

Конкуренция за левого вингера сборной Кабо-Верде Элиу Варелу, которым интересуется "Карабах", усиливается.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на венгерские СМИ, в борьбу за 24-летнего футболиста включился "Ференцварош".

Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляют турецкий "Самсунспор" и сербская "Црвена Звезда". Таким образом, по данным СМИ, на Варелу претендуют четыре клуба.

В настоящее время Варела выступает за "Маккаби Тель-Авив". В сентябре 2025 года он подписал с израильским клубом трехлетний контракт, предусматривающий возможность продления еще на один сезон.

В минувшем сезоне вингер провел 30 матчей в чемпионате Израиля, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 млн евро.

Варела также отметился голом в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Уругвая. Встреча завершилась со счетом 2:2.

İdman.Biz
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