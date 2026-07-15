Форвард сборной Азербайджана помог "Малишеве" выйти во второй раунд Лиги конференций

Нападающий сборной Азербайджана Вусал Искендерли помог косовской "Малишеве" выйти во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, в ответном матче первого квалификационного раунда косовский клуб разгромил албанскую "Влазнию" со счетом 5:0, отыграв поражение в первой встрече (1:2).

Искендерли вышел на поле в стартовом составе и стал автором голевой передачи. На второй компенсированной минуте первого тайма азербайджанский футболист ассистировал партнеру при втором забитом мяче. На 68-й минуте он был заменен.

Благодаря убедительной победе по сумме двух матчей "Малишева" пробилась во второй квалификационный раунд Лиги конференций.