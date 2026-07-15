15 Июля 2026
RU

Защитник "Зиря": "Победа в первом матче ничего не гарантирует"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Июля 2026 21:31
29
Защитник "Зиря": "Победа в первом матче ничего не гарантирует"

Защитник "Зиря" Анже Муцинзи поделился ожиданиями от ответного матча первого квалификационного раунда Лиги конференций против грузинского "Торпедо" из Кутаиси.

Как сообщает İdman.Biz, на предматчевой пресс-конференции футболист азербайджанского клуба подчеркнул, что победа со счетом 3:0 в первой встрече еще не гарантирует команде выход в следующий раунд.

"Нас ждет матч с хорошей командой. К сожалению, победа в первой игре пока не гарантирует нам выход в следующий раунд. Мы будем бороться до самого конца. Несмотря на успешный результат первого матча, выйдем на поле с мыслью только о победе", - заявил Муцинзи.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов: "Мы готовы к игре, несмотря на холод"
22:20
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Мы готовы к игре, несмотря на холод"

Главный тренер "Карабаха" оценил готовность команды перед встречей в Исландии
Рашад Садыхов: "Нас ждут интересные 90 минут"
20:59
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Нас ждут интересные 90 минут"

Главный тренер "Зиря" оценил шансы команды перед ответным матчем Лиги конференций

Рахман Дашдамиров: "В Лиге чемпионов не бывает легких матчей"
18:13
Азербайджанский футбол

Рахман Дашдамиров: "В Лиге чемпионов не бывает легких матчей"

Защитник "Сабаха" оценил шансы команды в противостоянии с "КуПС"

Махир Эмрели согласовал условия контракта с "Ракувом"
16:24
Азербайджанский футбол

Махир Эмрели согласовал условия контракта с "Ракувом"

Польский клуб продолжает переговоры с "Кайзерслаутерном" о переходе нападающего

Аслан Керимов: "Игроки "Сабаха" расслабились" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
14:56
Азербайджанский футбол

Аслан Керимов: "Игроки "Сабаха" расслабились" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Эксперт связал ошибки бакинского клуба в концовке матча с психологическим состоянием команды

Азер Мамедов: "Некоторые позиции нуждаются в усилении"
14:14
Азербайджанский футбол

Азер Мамедов: "Некоторые позиции нуждаются в усилении"

Главный тренер "Кяпаза" оценил контрольный матч с "Габалой"

Самое читаемое

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
14 Июля 18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ
14 Июля 17:31
ЧМ-2026

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

Глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана официально подтвердил отказ армянской делегации и высказал позицию организации по этому поводу

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026
14 Июля 21:50
ЧМ-2026

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

На стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию
Франция - Испания: Мбаппе против Ямаля и битва футбольных философий - ОБЗОР İDMAN.BİZ
14 Июля 18:14
ЧМ-2026

Франция - Испания: Мбаппе против Ямаля и битва футбольных философий - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Французы постараются взять реванш за два последних поражения, а испанцы - впервые с 2010 года выйти в финал чемпионата мира