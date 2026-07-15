Защитник "Зиря": "Победа в первом матче ничего не гарантирует"

Защитник "Зиря" Анже Муцинзи поделился ожиданиями от ответного матча первого квалификационного раунда Лиги конференций против грузинского "Торпедо" из Кутаиси.

Как сообщает İdman.Biz, на предматчевой пресс-конференции футболист азербайджанского клуба подчеркнул, что победа со счетом 3:0 в первой встрече еще не гарантирует команде выход в следующий раунд.

"Нас ждет матч с хорошей командой. К сожалению, победа в первой игре пока не гарантирует нам выход в следующий раунд. Мы будем бороться до самого конца. Несмотря на успешный результат первого матча, выйдем на поле с мыслью только о победе", - заявил Муцинзи.