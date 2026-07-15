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Аслан Керимов: "Игроки "Сабаха" расслабились" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
15 Июля 2026 14:56
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Аслан Керимов: "Игроки "Сабаха" расслабились" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Бывший футболист сборной Азербайджана Аслан Керимов объяснил ошибки "Сабаха" в концовке ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Нью-Сейнтс".

"Нельзя забывать о счете. Когда ты ведешь с преимуществом в четыре мяча, а до конца матча остается совсем немного времени, в команде наступает определенное расслабление. Футболисты начинают действовать свободнее и могут потерять концентрацию. Сопернику же уже нечего терять, поэтому он рискует, идет вперед большими силами и начинает прессинговать", - сказал Керимов в комментарии İdman.Biz.

Эксперт не считает, что допущенные в концовке ошибки свидетельствуют о слабости обороны "Сабаха".

"Тренерский штаб должен готовить игроков к тому, чтобы они сохраняли одинаковую концентрацию до финального свистка независимо от счета. Но я сам был футболистом и хорошо понимаю такие моменты. Когда знаешь, что соперник уже не способен изменить судьбу противостояния, расслабление возникает само собой. Я бы не связывал это со слабостью защитной линии. Мы видели, как уверенно "Сабах" обороняется в чемпионате Азербайджана даже против такого сильного соперника, как "Карабах", - добавил он.

В концовке встречи с "Нью-Сейнтс" бакинский клуб пропустил после прессинга соперника, а затем валлийская команда попала в штангу.

"Сабах" победил "Нью-Сейнтс" по сумме двух матчей со счетом 4:1 и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Валдаса Дамбраускаса станет финский "КуПС".

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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