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Дамбраускас: "После возвращения в Баку начнем разбирать "КуПС"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Июля 2026 01:20
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Дамбраускас: "После возвращения в Баку начнем разбирать "КуПС"

Главный тренер азербайджанского "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал победу над валлийским "Нью-Сейнтс" (2:1) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, которая позволила его команде выйти в следующую стадию турнира, сообщает İdman.Biz.

"Прежде всего поздравляю наших игроков, болельщиков "Сабаха" и всю футбольную общественность Азербайджана с выходом во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Это самый важный итог.

Если говорить о противостоянии в целом, то сегодняшний матч был его второй частью. После домашней победы со счетом 2:0 мы понимали, что соперник будет вынужден действовать более открыто и идти на риск. В начале встречи нам потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к полю и условиям, но уже через 15-20 минут команда полностью вошла в игру. Мы забили два мяча, и после этого второй тайм фактически превратился в формальность. Казалось, обе команды уже ждали финального свистка, а некоторые наши футболисты получили дополнительную игровую практику.

Мы, конечно, стремились забить еще, и моменты для этого были, однако реализовать их не удалось. У соперника также возникло несколько опасных эпизодов, которыми он не воспользовался. Пропущенный в концовке мяч стал следствием нашей собственной ошибки. Было бы лучше завершить матч без пропущенных голов, но в целом результат двух встреч я оцениваю положительно.

Теперь важно спокойно вернуться в Баку и сразу начать подготовку к следующему этапу. Календарь очень плотный, и уже во вторник нас ждет матч второго квалификационного раунда против финского "КуПС". Если честно, до сегодняшнего дня все мое внимание было сосредоточено исключительно на "Нью-Сейнтс". Конечно, я уже видел, по какой схеме играет "КуПС" и какой футбол демонстрирует команда, но детального разбора мы пока не проводили.

Сразу после возвращения домой приступим к полноценному анализу соперника. У нас есть все необходимые материалы, и в ближайшие дни предстоит большая работа, чтобы максимально качественно подготовиться к следующему матчу", - заявил Дамбраускас.

İdman.Biz
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