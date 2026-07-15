Азер Мамедов: "Некоторые позиции нуждаются в усилении"

Главный тренер футбольного клуба "Кяпаз" Азер Мамедов заявил о необходимости усиления состава перед новым сезоном Премьер-лиги Азербайджана.

После контрольного матча с "Габалой" специалист отметил, что клуб уже работает над трансферами на проблемные позиции.

"Эта игра показала, что на некоторых позициях нам необходимо усиление. Мы работаем над приглашением подходящих футболистов. Верю, что после окончательного формирования состава сможем построить команду, которую хотим видеть", - цитирует Мамедова пресс-служба "Кяпаза".

Тренер также оценил действия основных игроков и воспитанников клубной академии.

"В первом тайме мы предоставили игровое время футболистам основного состава. Они старались выполнять задания и в целом произвели неплохое впечатление. Во втором тайме шанс получили молодые игроки и воспитанники академии. Некоторые из них впервые вышли на поле за основную команду. В их действиях чувствовалось волнение, что вполне естественно, но они постарались проявить себя с лучшей стороны", - добавил специалист.

Мамедов подчеркнул, что команда продолжит подготовку к сезону и проведет еще несколько контрольных встреч. По его словам, задача "Кяпаза" - улучшать игру от матча к матчу и устранять выявленные недостатки.

"Габала" победила "Кяпаз" в контрольном матче со счетом 2:1.