"Сабах" заплатил 12 миллионов манатов за новый стадион?

Футбольный клуб "Сабах" может сменить домашний стадион и переехать из Масазыра в Мардакян.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на xitab24.az, чемпион Азербайджана приобрел у Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) "Лив Бона Деа Арену". Утверждается, что сумма сделки составила 12 миллионов манатов.

По данным источника, сначала клуб намерен провести на стадионе ремонтные работы, после чего начнет принимать там соперников.

В "Сабахе" не подтвердили информацию о покупке арены. В клубе заявили, что команда продолжает пользоваться услугами "Банк Республика Арены", а обо всех возможных изменениях сообщит общественности дополнительно.

"Сабах" выступает на стадионе в Масазыре на правах аренды. Ранее он назывался "Алинджа Арена", а затем получил название "Банк Республика Арена".

"Лив Бона Деа Арена", ранее известная как "Далга Арена", была открыта в 2011 году. В церемонии приняли участие занимавшие тогда посты президентов ФИФА и УЕФА Йозеф Блаттер и Мишель Платини.