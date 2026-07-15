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"Кяпаз" не смог вернуть Егора Хвалко

Азербайджанский футбол
Новости
15 Июля 2026 10:59
24
"Кяпаз" не смог вернуть Егора Хвалко

Футбольный клуб "Кяпаз" попытался вернуть в команду белорусского защитника Егора Хвалко.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, гянджинский клуб сделал предложение 29-летнему футболисту, который выступает за казахстанский "Атырау".

Хвалко не согласился на переход из-за предложенных финансовых условий. Дополнительным препятствием остается его действующий контракт с "Атырау", рассчитанный до конца 2026 года.

Белорусский защитник выступал за "Кяпаз" с 2022 года до лета 2025-го и был одним из основных игроков команды.

İdman.Biz
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