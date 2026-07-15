Гурбан Гурбанов: "Мы готовы к игре, несмотря на холод"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против исландского "Вестри".

Как сообщает İdman.Biz, на предматчевой пресс-конференции наставник агдамского клуба отметил, что его команда полностью готова к предстоящей встрече.

"В целом команда готова к игре. После первого матча мы лучше узнали соперника и тщательно его проанализировали. Нам пришлось преодолеть длинный путь, практически весь вчерашний день мы провели в дороге. Несмотря на это, я верю, что футболисты будут готовы и максимально мотивированы", - заявил Гурбанов.

Главный тренер "Карабаха" также высказался о погодных условиях в Исландии и возможных изменениях в составе.

"Несмотря на холод, такая погода вполне подходит для футбола. Мы готовы играть. Команда будет действовать дисциплинированно и мотивированно. Возможно, в составе произойдут изменения. До матча еще есть время, чтобы окончательно определиться со стартовым составом", - отметил специалист.