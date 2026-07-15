Рахман Дашдамиров: "В Лиге чемпионов не бывает легких матчей"

Защитник футбольного клуба "Сабах" Рахман Дашдамиров считает равными шансы команд перед матчами второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с финским "КуПС".

"В Лиге чемпионов не бывает легких матчей. Каждый клуб является чемпионом своей страны. Поэтому перед любой встречей шансы составляют 50 на 50", - сказал Дашдамиров в интервью futbolinfo.az.

Футболист также оценил ответный матч первого квалификационного раунда с "Нью-Сейнтс". "Сабах" победил со счетом 2:1 и вышел в следующий этап с общим результатом 4:1.

"Несмотря на победу в первой игре, мы понимали, что еще ничего не решено. Поэтому очень серьезно готовились к ответному матчу. Определенные трудности создавало искусственное покрытие, к тому же перед встречей поле не полили. Несмотря на это, мы снова показали более качественный футбол и вышли в следующий раунд, одержав победу", - отметил защитник.

Дашдамиров вышел в стартовом составе в обоих матчах с валлийским клубом и отличился в ответной встрече.

"Моя работа - максимально помогать команде на тренировках и в матчах, когда получаю шанс. Надеюсь, я оправдал оказанное доверие. Хочу продолжать в том же темпе. Главное - внести вклад в победу команды. Неважно, будет это забитый мяч или надежная игра в обороне. Каждый гол навсегда остается в памяти", - заявил он.

Защитник также прокомментировал переходы новичков и назвал ближайшую задачу команды.

"Они недавно присоединились к нам. У каждого хорошая карьера. Верю, что своей игрой они помогут команде добиться успеха. Наша основная цель - двигаться вперед от этапа к этапу. Сейчас мы думаем только о том, чтобы пройти "КуПС", - добавил Дашдамиров.