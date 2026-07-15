15 Июля 2026
RU

Рахман Дашдамиров: "В Лиге чемпионов не бывает легких матчей"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Июля 2026 18:13
6
Рахман Дашдамиров: "В Лиге чемпионов не бывает легких матчей"

Защитник футбольного клуба "Сабах" Рахман Дашдамиров считает равными шансы команд перед матчами второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с финским "КуПС".

"В Лиге чемпионов не бывает легких матчей. Каждый клуб является чемпионом своей страны. Поэтому перед любой встречей шансы составляют 50 на 50", - сказал Дашдамиров в интервью futbolinfo.az.

Футболист также оценил ответный матч первого квалификационного раунда с "Нью-Сейнтс". "Сабах" победил со счетом 2:1 и вышел в следующий этап с общим результатом 4:1.

"Несмотря на победу в первой игре, мы понимали, что еще ничего не решено. Поэтому очень серьезно готовились к ответному матчу. Определенные трудности создавало искусственное покрытие, к тому же перед встречей поле не полили. Несмотря на это, мы снова показали более качественный футбол и вышли в следующий раунд, одержав победу", - отметил защитник.

Дашдамиров вышел в стартовом составе в обоих матчах с валлийским клубом и отличился в ответной встрече.

"Моя работа - максимально помогать команде на тренировках и в матчах, когда получаю шанс. Надеюсь, я оправдал оказанное доверие. Хочу продолжать в том же темпе. Главное - внести вклад в победу команды. Неважно, будет это забитый мяч или надежная игра в обороне. Каждый гол навсегда остается в памяти", - заявил он.

Защитник также прокомментировал переходы новичков и назвал ближайшую задачу команды.

"Они недавно присоединились к нам. У каждого хорошая карьера. Верю, что своей игрой они помогут команде добиться успеха. Наша основная цель - двигаться вперед от этапа к этапу. Сейчас мы думаем только о том, чтобы пройти "КуПС", - добавил Дашдамиров.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Махир Эмрели согласовал условия контракта с "Ракувом"
16:24
Азербайджанский футбол

Махир Эмрели согласовал условия контракта с "Ракувом"

Польский клуб продолжает переговоры с "Кайзерслаутерном" о переходе нападающего

Аслан Керимов: "Игроки "Сабаха" расслабились" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
14:56
Азербайджанский футбол

Аслан Керимов: "Игроки "Сабаха" расслабились" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Эксперт связал ошибки бакинского клуба в концовке матча с психологическим состоянием команды

Азер Мамедов: "Некоторые позиции нуждаются в усилении"
14:14
Азербайджанский футбол

Азер Мамедов: "Некоторые позиции нуждаются в усилении"

Главный тренер "Кяпаза" оценил контрольный матч с "Габалой"

"Шамахы" подписал израильского полузащитника
11:44
Азербайджанский футбол

"Шамахы" подписал израильского полузащитника

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано по схеме "1+1"

"Сабах" заплатил 12 миллионов манатов за новый стадион?
11:29
Азербайджанский футбол

"Сабах" заплатил 12 миллионов манатов за новый стадион?

Клуб не подтвердил информацию о покупке "Лив Бона Деа Арены" у АФФА

"Кяпаз" не смог вернуть Егора Хвалко
10:59
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" не смог вернуть Егора Хвалко

Белорусского защитника не устроили финансовые условия гянджинского клуба

Самое читаемое

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
14 Июля 18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ
14 Июля 17:31
ЧМ-2026

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

Глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана официально подтвердил отказ армянской делегации и высказал позицию организации по этому поводу

Англия - Аргентина: Месси против Беллингема в полуфинале - АФИША ЧМ-2026
09:29
ЧМ-2026

Англия - Аргентина: Месси против Беллингема в полуфинале - АФИША ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира постараются выйти во второй финал подряд, а англичане - впервые с 1966 года добраться до решающего матча

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026
14 Июля 21:50
ЧМ-2026

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

На стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию