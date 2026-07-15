Рашад Садыхов: "Нас ждут интересные 90 минут"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов поделился ожиданиями от ответного матча первого квалификационного раунда Лиги конференций против грузинского "Торпедо" (Кутаиси).

Как сообщает İdman.Biz, на предматчевой пресс-конференции наставник азербайджанской команды отметил, что, несмотря на победу со счетом 3:0 в первой встрече, противостояние еще не завершено.

"Нас ждет матч с опытным и именитым клубом. После первой игры у нас есть преимущество. У соперника качественный состав, опытный главный тренер и мощная поддержка трибун. Они обладают большим опытом выступлений в еврокубках. Завтра они сделают все возможное, чтобы изменить ход противостояния. Мы готовы к этому. Нас ждут интересные 90 минут. Надеюсь, что выйдем в следующий раунд по итогам основного времени", - заявил Садыхов.

Специалист подчеркнул, что "Зиря" должна выглядеть сильнее, чем в первом матче.

"Я хотел бы, чтобы в физическом плане мы выглядели лучше, чем в первой игре. Первый официальный матч сезона всегда бывает непростым. Мы понимаем, что завтра соперник сыграет лучше. Если хотим выйти в следующий раунд, должны показать более качественный футбол как в физическом, так и в тактическом плане. Чтобы набрать оптимальную физическую форму, необходимо провести три-четыре официальных матча", - отметил главный тренер.

Садыхов также рассказал о задачах команды в новом сезоне Премьер-лиги Азербайджана.

"До закрытия трансферного окна остается еще 45-50 дней. Все мы понимаем, на каком уровне сегодня находятся "Карабах" и "Сабах". "Туран Товуз" успешно провел прошлый сезон и активно работает на трансферном рынке. Очевиден и прогресс "Нефтчи", который команда демонстрирует с начала этого года. Мы понимаем, что эти четыре клуба будут ставить перед собой самые амбициозные задачи в новом сезоне. Мы же хотим стать пятой командой, которая будет бороться за медали. Для этого необходимо провести успешную трансферную кампанию. В то же время нельзя сбрасывать со счетов "Сумгайыт", "Араз-Нахчыван" и "Габалу".