"Сабах" сыграет с потенциальным соперником по Лиге чемпионов

Определился один из соперников футбольного клуба "Сабах" по контрольным матчам в рамках летнего тренировочного сбора в Австрии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, клуб из Масазыра встретится с румынской "Университатя Крайова".

Сообщается, что товарищеский матч между командами состоится 24 июня. Эта игра станет важной частью подготовки "Сабаха" к новому сезону.

Обе команды в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов УЕФА. Чемпион Румынии "Университатя Крайова" входит в число потенциальных соперников "Сабаха" по первому квалификационному раунду турнира.

Таким образом, команды могут проверить свои силы в товарищеской встрече еще до возможного официального противостояния.