Нападающий "Ливерпуля" может перейти в "Наполи"

"Ливерпуль" готов расстаться с вингером Федерико Кьезой в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, интерес к 28-летнему футболисту проявляют "Наполи" и "Комо".

По информации источника, "красные" готовы продать игрока сборной Италии за 20 миллионов евро. При этом "Наполи" и "Комо" предпочли бы оформить аренду Кьезы, тогда как "Ливерпуль" настаивает на полноценном трансфере.

В прошлом сезоне Кьеза провел 36 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 13 миллионов евро.