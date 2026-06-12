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Ровшан Наджаф встретился с победителями Всемирных корпоративных игр - ФОТО

Футбол
Новости
12 Июня 2026 12:51
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Ровшан Наджаф встретился с победителями Всемирных корпоративных игр

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф встретился с мини-футбольной командой SOCAR, которая добилась исторического успеха, став победителем Третьих Всемирных корпоративных игр в городе Касабланка (Марокко).

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи Ровшан Наджаф поздравил игроков с победой. Глава АФФА отметил, что они достойно представили Азербайджан на турнире, в котором участвовали 54 коллектива.

Он высоко оценил результат команды, которая прошла соревнования без поражений и стала победителем в едином лиговом формате, впервые вписав имя азербайджанского коллектива в историю турнира.

Ровшан Наджаф подчеркнул, что этот успех является ярким примером профессионализма, дисциплины, упорства и сильного командного духа.

İdman.Biz
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