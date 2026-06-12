Вусал Искендерли близок к уходу из "Партизани"

Полузащитник сборной Азербайджана по футболу Вусал Искендерли может покинуть албанский "Партизани" в ближайшее время, передает İdman.Biz со ссылкой на sportal.az.

Сообщается, что 30-летний хавбек получил несколько более выгодных предложений и рассматривает варианты продолжения карьеры в другом клубе.

При этом руководство "Партизани" заинтересовано в сохранении футболиста в команде. Албанский клуб обладает правом продлить его контракт еще на один сезон и хотел бы воспользоваться этой возможностью.

Однако наиболее вероятным сценарием считается смена команды. На данный момент Вусал Искендерли получил предложения от трех клубов Первой лиги Турции, а также от азербайджанских клубов "Шамахы" и "Шафа".

Ожидается, что в ближайшие дни футболист определится, в какой команде начнет новый сезон. Если Искендерли решит уйти, он проведет переговоры с руководством "Партизани" и попросит его отпустить.

За свою карьеру игрок выступал за "Реван", "Симург", "Зиря", "Кешля" (ныне "Шамахы"), турецкий "Кечиоренгюджю", "Сумгайыт", албанскую "Эгнатию" и турецкий "Болуспор".