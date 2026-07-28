Президент Ла Лиги ответил Инфантино после его обращения к критикам ЧМ-2026

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявление главы ФИФА Джанни Инфантино, посвященное критике чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, ранее Инфантино призвал прекратить распространение ненависти, отвечая на критику в адрес мирового первенства.

"Сегодня Джанни Инфантино опубликовал на своей странице и страницах ФИФА удручающее заявление. Никто не спорит с тем, что футбол строится на эмоциях и единстве. Но прозрачность, эффективное управление и подотчетность никогда не являются ненавистью - это обязательства. Сильные организации не дискредитируют тех, кто задает вопросы, а отвечают им.

И еще одна мысль, Джанни: когда лидер посвящает целое обращение дискредитации тех, кто осуществляет законный контроль, неизбежно возникает вопрос... Почему именно сейчас? Есть ли что-то, что объясняет столь оборонительный тон? Происходит ли что-то, о чем мы не знаем?", - написал Тебас в социальных сетях.

Отметим, что чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.