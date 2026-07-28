Кукурелья попрощался с болельщиками "Челси"

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья обратился к болельщикам "Челси" с прощальным посланием в социальных сетях.

Как сообщает İdman.Biz, ранее футболист перешел в мадридский "Реал".

"Привет, "синие". После четырех лет, проведенных вместе, пришло время попрощаться. Я долго думал о нашем совместном пути. Я пришел в клуб молодым парнем с мечтой завоевывать трофеи и играть в Лиге чемпионов. Да, у нас были непростые времена. Но вместе, благодаря упорному труду, мы смогли все изменить. Я благодарен клубу за доверие и ожидания, которые помогли мне стать лучше не только как футболисту, но и как человеку.

Теперь я могу с уверенностью сказать, что Лондон навсегда останется моим домом, а вы всегда будете частью моей истории. Я никогда не забуду песни, которые вы пели обо мне, особенные вечера на "Стэмфорд Бридж", а также трофеи, которые я выигрывал, ощущая вашу любовь и поддержку.

Я покидаю клуб мужчиной. Мне удалось многого добиться, и я благодарен за это. Спасибо тренерскому штабу за все советы, партнерам по команде - за все, что мы пережили вместе, а также всем сотрудникам в Кобхэме - за теплый прием.

Я хочу видеть "Челси" на вершине, потому что именно там его место. Однажды став "синим", навсегда остаешься "синим", - написал Кукурелья.