Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" продолжит карьеру в США

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, продолжит карьеру в США.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, мексиканский форвард в ближайшее время станет игроком нового клуба USL Championship "Атлетико Даллас".

Переход Чичарито станет первым в истории новой франшизы USL, дебют которой в лиге запланирован на 2028 год. Футболист начнет выступать за команду в 2027 году, однако уже сейчас будет участвовать в развитии клуба.

Бывший игрок сборной Мексики с 2010 по 2020 год выступал в Европе, где защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Байера" (Леверкузен) и "Севильи".

USL Championship является вторым по силе дивизионом США после MLS, при этом между двумя лигами отсутствует система повышения и понижения в классе.