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"Барселона" нашла альтернативу Альваресу

Футбол
Новости
28 Июля 2026 01:31
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"Барселона" нашла альтернативу Альваресу

"Барселона" рассматривает нападающего "Борнмута" Эли Крупи в качестве альтернативы Хулиану Альваресу, если не удастся договориться о его переходе из мадридского "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фабрицио Романо, интерес к Крупи в этом месяце также проявил "Манчестер Сити".

При этом "Борнмут" не планирует продавать футболиста и намерен сохранить его в составе.

Отметим, что в прошлом сезоне Крупи провел за "Борнмут" 35 матчей и забил 13 мячей. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 70 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.

İdman.Biz
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