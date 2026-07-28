В Англии хотят бороться с симуляцией травм у вратарей

В английском футболе в предстоящем сезоне планируют провести эксперимент, направленный на борьбу с вратарями, симулирующими травмы ради тактических пауз.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC Sport, Футбольная ассоциация Англии, Премьер-лига, Английская футбольная лига, Национальная лига и Женская суперлига достигли соглашения о введении новой меры. Теперь они ожидают одобрения со стороны Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Организация Pro Ref во главе с главным арбитром Говардом Уэббом совместно с лигами разработала возможное решение проблемы. Согласно предлагаемому правилу, если вратарь получает травму и арбитр разрешает физиотерапевту выйти на поле, один из полевых игроков его команды должен будет временно покинуть поле.

После сигнала судьи у тренера будет 10 секунд, чтобы выбрать этого игрока. Если за отведенное время решение не будет принято, поле должен будет покинуть капитан команды.

В последние сезоны практика использования "травм" вратарей для организации тактических пауз получила широкое распространение и вызвала многочисленные споры. Обычно голкипер садится на газон и вызывает физиотерапевта, а остальные футболисты тем временем собираются возле технической зоны, где получают указания тренера. После завершения разговора вратарь поднимается и продолжает матч. Подобные остановки также нередко используются для того, чтобы сбить темп игры, когда соперник владеет инициативой.

Так, в ноябре главный тренер "Лидс Юнайтед" Даниэль Фарке обвинил голкипера "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумму в симуляции травмы с целью затянуть время.

При этом предусмотрен ряд исключений, когда полевой игрок не обязан покидать поле. Это касается случаев, если вратарю не требуется помощь физиотерапевта и игра не останавливается, если травма получена в столкновении с партнером, если против голкипера было совершено нарушение, требующее экстренной медицинской помощи, а также при кровотечении, тяжелой травме (с последующей заменой) или подозрении на сотрясение мозга.

Результаты эксперимента будут рассмотрены на заседаниях IFAB. В случае успешного тестирования изменения могут стать постоянной частью правил игры по всему миру, начиная с сезона-2027/28.