28 Июля 2026
RU

В Англии хотят бороться с симуляцией травм у вратарей

Футбол
Новости
28 Июля 2026 00:15
24
В Англии хотят бороться с симуляцией травм у вратарей

В английском футболе в предстоящем сезоне планируют провести эксперимент, направленный на борьбу с вратарями, симулирующими травмы ради тактических пауз.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC Sport, Футбольная ассоциация Англии, Премьер-лига, Английская футбольная лига, Национальная лига и Женская суперлига достигли соглашения о введении новой меры. Теперь они ожидают одобрения со стороны Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Организация Pro Ref во главе с главным арбитром Говардом Уэббом совместно с лигами разработала возможное решение проблемы. Согласно предлагаемому правилу, если вратарь получает травму и арбитр разрешает физиотерапевту выйти на поле, один из полевых игроков его команды должен будет временно покинуть поле.

После сигнала судьи у тренера будет 10 секунд, чтобы выбрать этого игрока. Если за отведенное время решение не будет принято, поле должен будет покинуть капитан команды.

В последние сезоны практика использования "травм" вратарей для организации тактических пауз получила широкое распространение и вызвала многочисленные споры. Обычно голкипер садится на газон и вызывает физиотерапевта, а остальные футболисты тем временем собираются возле технической зоны, где получают указания тренера. После завершения разговора вратарь поднимается и продолжает матч. Подобные остановки также нередко используются для того, чтобы сбить темп игры, когда соперник владеет инициативой.

Так, в ноябре главный тренер "Лидс Юнайтед" Даниэль Фарке обвинил голкипера "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумму в симуляции травмы с целью затянуть время.

При этом предусмотрен ряд исключений, когда полевой игрок не обязан покидать поле. Это касается случаев, если вратарю не требуется помощь физиотерапевта и игра не останавливается, если травма получена в столкновении с партнером, если против голкипера было совершено нарушение, требующее экстренной медицинской помощи, а также при кровотечении, тяжелой травме (с последующей заменой) или подозрении на сотрясение мозга.

Результаты эксперимента будут рассмотрены на заседаниях IFAB. В случае успешного тестирования изменения могут стать постоянной частью правил игры по всему миру, начиная с сезона-2027/28.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" провел последнюю тренировку перед матчем с "КуПС" - ФОТО
01:13
Футбол

"Сабах" провел последнюю тренировку перед матчем с "КуПС" - ФОТО

Чемпион Азербайджана завершил подготовку к ответной встрече второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
"Имишли" подписал ангольского вингера
00:58
Футбол

"Имишли" подписал ангольского вингера

25-летний Домингуш Сенки Эрменегилду заключил с клубом контракт по схеме "2+1"
"Боруссия" Дортмунд подпишет полузащитника "Генка"
00:30
Футбол

"Боруссия" Дортмунд подпишет полузащитника "Генка"

Немецкий клуб согласовал трансфер 18-летнего Константиноса Карецаса за 32 млн евро
Неймар пропустил тренировку "Сантоса" без разрешения клуба
27 Июля 23:59
Футбол

Неймар пропустил тренировку "Сантоса" без разрешения клуба

Бразильский форвард не принял участие в восстановительной тренировке после ничьей с "Шапекоэнсе"
"ПСЖ" нацелился на японского вратаря
27 Июля 23:44
Футбол

"ПСЖ" нацелился на японского вратаря

Парижский клуб рассматривает кандидатуру голкипера "Пармы" Дзиона Судзуки, но трансфер зависит от кадровых изменений
Мальдини покинул Федерацию футбола Италии спустя 10 дней после назначения
27 Июля 23:14
Футбол

Мальдини покинул Федерацию футбола Италии спустя 10 дней после назначения

Легендарный защитник ушел с поста технического директора спустя десять дней после назначения

Самое читаемое

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"
25 Июля 11:11
ЧМ-2026

Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде подпишет контракт на полтора года

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер