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Неймар пропустил тренировку "Сантоса" без разрешения клуба

Футбол
Новости
27 Июля 2026 23:59
27
Неймар пропустил тренировку "Сантоса" без разрешения клуба

Нападающий "Сантоса" Неймар самовольно покинул тренировочную базу клуба после ничьей с "Шапекоэнсе" (2:2), передает İdman.Biz со ссылкой на Globo.

Отмечается, что Неймар приехал в тренировочный центр "Сантоса", однако после того, как сфотографировался и выпил кофе, покинул его. Форвард не участвовал в восстановительной тренировке для игроков стартового состава, которая была запланирована тренерским штабом.

Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий во время матча с "Шапекоэнсе" вступил в конфликт с партнерами по команде. Позже Неймар опроверг информацию о каком-либо конфликте с одноклубниками.

İdman.Biz
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