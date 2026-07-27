Неймар пропустил тренировку "Сантоса" без разрешения клуба

Нападающий "Сантоса" Неймар самовольно покинул тренировочную базу клуба после ничьей с "Шапекоэнсе" (2:2), передает İdman.Biz со ссылкой на Globo.

Отмечается, что Неймар приехал в тренировочный центр "Сантоса", однако после того, как сфотографировался и выпил кофе, покинул его. Форвард не участвовал в восстановительной тренировке для игроков стартового состава, которая была запланирована тренерским штабом.

Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий во время матча с "Шапекоэнсе" вступил в конфликт с партнерами по команде. Позже Неймар опроверг информацию о каком-либо конфликте с одноклубниками.