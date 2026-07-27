"ПСЖ" нацелился на японского вратаря

"ПСЖ" проявляет интерес к голкиперу "Пармы" и сборной Японии Дзиону Судзуки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports Italia, победитель последнего розыгрыша Лиги чемпионов уже установил контакт с 23-летним японским вратарем.

Однако переход Судзуки возможен лишь в том случае, если один из нынешних голкиперов "ПСЖ" покинет команду.

По информации источника, "Парма" оценивает игрока сборной Японии в 30-35 млн евро. Судзуки также выступал за национальную команду на чемпионате мира 2026 года.

Ожидается, что в составе парижан произойдут изменения на вратарской позиции. Перешедший прошлым летом из "Лилля" за 50 млн евро Люка Шевалье рассматривался как основной голкипер команды, однако по ходу сезона уступил место Матвею Сафонову. В связи с этим не исключается его уход или аренда.

"ПСЖ" также произвел изменения среди других вратарей. 19-летний Ренато Марин отправился в аренду в португальский клуб "Насьонал", а его место занял воспитанник академии "Милана" Алессандро Лонгони. С 18-летним итальянцем подписан контракт до 2031 года.