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"Бешикташ" отказался от идеи подписания Салаха

Футбол
Новости
27 Июля 2026 22:43
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"Бешикташ" отказался от идеи подписания Салаха

"Бешикташ" прекратил работу над трансфером египетского футболиста Мохамеда Салаха.

Как сообщает İdman.Biz, директор клуба Ондер Озен заявил, что представители Салаха параллельно вели переговоры с другим клубом.

"На начальном этапе переговоров я и наш главный тренер Винченцо Итальяно в общей сложности трижды встречались с футболистом. В первые дни процесс шел нормально, однако после 21 июля переговоры замедлились. Стали выдвигаться финансовые требования, которые создавали серьезные сложности", - сказал Озен.

По его словам, он не считает, что эти условия исходили непосредственно от самого Салаха.

"Его агент выдвинул финансовые требования по имиджевым правам на уровне, который клуб ранее не предлагал ни одному игроку или сотруднику. Руководство клуба заняло правильную позицию, приняв не популистское, а реалистичное решение, и прекратило переговоры. На данный момент вопрос с трансфером Мохамеда Салаха для нас закрыт", - отметил директор.

Озен также прокомментировал ситуацию с Душаном Влаховичем.

"Наш главный тренер общался с ним, однако официальных переговоров не было. Мы понимаем, каких условий он будет добиваться. Он либо хочет продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, либо рассчитывает получить более выгодный контракт. Поэтому сейчас он занял выжидательную позицию и хочет понять, какие максимальные предложения сможет получить на рынке", - заявил он.

İdman.Biz
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