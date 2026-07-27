Де ла Фуэнте: "Сомневаться в Родри - значит проявлять неуважение к футбольному интеллекту"

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте после победы на чемпионате мира 2026 года высказался об опорных полузащитниках команды Родри и Мартине Субименди.

Как сообщает İdman.Biz, в интервью Испанской радио- и телевизионной корпорации (RTVE) де ла Фуэнте высоко оценил обоих игроков.

"Я не хочу никого обидеть, но сомневаться в Родри - значит проявлять неуважение к футбольному интеллекту. Он - лучший футболист мира на своей позиции. При этом у нас есть Мартин Субименди - тоже великолепный игрок, который, вероятно, является вторым в мире на этой позиции. От матча к матчу Родри становился только сильнее. Даже будучи готовым лишь на 50 процентов, он превосходит многих других футболистов", - заявил де ла Фуэнте.

Отметим, что Родри, будучи капитаном сборной Испании на чемпионате мира, был признан лучшим игроком турнира. В финальном матче против Аргентины (1:0) на 99-й минуте его заменил полузащитник "Арсенала" Мартин Субименди, для которого это стало первым выходом на поле на мировом первенстве.