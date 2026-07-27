Тренер "Сабаха": "Соперник завтра выложится на все сто"

Главный тренер футбольного клуба "Сабах" Валдас Дамбраускас поделился ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против финского "КуПС".

Как сообщает İdman.Biz, на предматчевой пресс-конференции специалист отметил, что, несмотря на победу в первой встрече, шансы обеих команд на выход в следующий раунд остаются высокими.

"Как вы знаете, после первого матча разница в счете минимальна, и я считаю, что у обеих команд есть шансы выйти в следующий этап. Победа в первой игре позволяет считать нас небольшими фаворитами. Но мы также понимаем, что в Лиге чемпионов и вообще в еврокубках ни один выездной матч не бывает легким. Соперник будет очень мотивирован и завтра выложится на все сто. Мы должны ответить тем же, показать свою игру и сделать то, что умеем лучше всего. Мы хорошо знаем, на что способна наша команда", - заявил Дамбраускас.

Напомним, что первый матч, состоявшийся на прошлой неделе в Баку, завершился победой "Сабаха" со счетом 1:0. Ответная встреча "КуПС" - "Сабах" пройдет завтра в Центральном стадионе Куопио и начнется в 19:00 по бакинскому времени.