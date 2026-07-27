Мальдини покинул Федерацию футбола Италии спустя 10 дней после назначения

Технический директор Федерации футбола Италии (FIGC) Паоло Мальдини и его советник Леонардо приняли решение покинуть национальную команду всего через десять дней после назначения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фабрицио Романо, такое решение было принято после того, как президент FIGC Джованни Малаго выступил против назначения Андреа Пирло главным тренером сборной Италии.

Сообщается, что глава федерации был против кандидатуры Пирло из-за его связей с российскими букмекерскими компаниями. При этом Мальдини и Леонардо хотели видеть во главе национальной команды именно Пирло.

Ранее сообщалось, что Андреа Пирло считался главным кандидатом на вакантный пост главного тренера сборной Италии, однако его кандидатура была отклонена. Сам специалист уже заявил, что больше не претендует на эту должность.