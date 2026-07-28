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Мбаппе сохранит капитанскую повязку при Зидане

Футбол
Новости
28 Июля 2026 01:52
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Мбаппе сохранит капитанскую повязку при Зидане

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сохранит капитанскую повязку после назначения Зинедина Зидана главным тренером национальной команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Le Parisien, это решение не вызывает сомнений, поскольку Зидан и Мбаппе давно знакомы и испытывают взаимное уважение.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Франции (FFF) планирует официально объявить о назначении Зидана 28 июля.

Отметим, что Мбаппе провел за сборную Франции 106 матчей во всех турнирах и забил 66 мячей. На чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике форвард с 10 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

İdman.Biz
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