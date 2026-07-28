Харви Барнс продлил контракт с "Ньюкасл Юнайтед"

"Ньюкасл Юнайтед" объявил о продлении контракта с нападающим Харви Барнсом, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Футболист подписал новое долгосрочное соглашение, срок которого не разглашается.

"Очень приятно подписать новый контракт еще до начала сезона. Это было невероятное путешествие, и я рад, что оно продолжится. Когда я впервые присоединился к клубу, сразу понял, насколько это особенное место, а спустя три года убедился в этом еще больше. Мне нравится здесь все - город, стадион, люди. Я счастлив продлить свое пребывание в клубе. За последние несколько лет мы уже почувствовали вкус успеха и пережили по-настоящему особенные моменты. Но мы хотим большего, и я хочу быть одним из ключевых игроков, которые помогут клубу двигаться вперед", - приводит слова Барнса пресс-служба английского клуба.

Отметим, что Барнс выступает за "Ньюкасл Юнайтед" с 2023 года. За это время он провел 120 матчей, забил 30 мячей и отдал 14 результативных передач.