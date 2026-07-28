Бывший форвард "Фенербахче" продолжит карьеру в Нидерландах

Бывший нападающий "Фенербахче", "Аякса" и "Саутгемптона" Душан Тадич стал игроком нидерландского "НЕК Неймеген", сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

37-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

Тадич является воспитанником сербского футбола. За свою карьеру он также выступал за "Гронинген", "Твенте", "Саутгемптон", "Аякс", "Фенербахче" и эмиратский "Аль-Вахда". Кроме того, он защищал цвета сборной Сербии.

Отметим, что в прошлом сезоне Тадич провел 42 матча, забил пять мячей и отдал 20 результативных передач.