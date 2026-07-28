28 Июля 2026
RU

Бывший форвард "Фенербахче" продолжит карьеру в Нидерландах

Футбол
Новости
28 Июля 2026 07:50
20
Бывший форвард "Фенербахче" продолжит карьеру в Нидерландах

Бывший нападающий "Фенербахче", "Аякса" и "Саутгемптона" Душан Тадич стал игроком нидерландского "НЕК Неймеген", сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

37-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

Тадич является воспитанником сербского футбола. За свою карьеру он также выступал за "Гронинген", "Твенте", "Саутгемптон", "Аякс", "Фенербахче" и эмиратский "Аль-Вахда". Кроме того, он защищал цвета сборной Сербии.

Отметим, что в прошлом сезоне Тадич провел 42 матча, забил пять мячей и отдал 20 результативных передач.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Президент Ла Лиги ответил Инфантино после его обращения к критикам ЧМ-2026
09:14
Футбол

Президент Ла Лиги ответил Инфантино после его обращения к критикам ЧМ-2026

Хавьер Тебас заявил, что прозрачность и подотчетность не имеют ничего общего с ненавистью
Экс-защитник "Манчестер Сити" согласился перейти в "Интер"
08:36
Футбол

Экс-защитник "Манчестер Сити" согласился перейти в "Интер"

Джон Стоунз дал устное согласие на трансфер в миланский клуб
Харви Барнс продлил контракт с "Ньюкасл Юнайтед"
06:24
Футбол

Харви Барнс продлил контракт с "Ньюкасл Юнайтед"

Английский нападающий подписал новое долгосрочное соглашение с клубом
Кукурелья попрощался с болельщиками "Челси"
05:46
Футбол

Кукурелья попрощался с болельщиками "Челси"

Испанский защитник опубликовал эмоциональное обращение после перехода в "Реал"
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" продолжит карьеру в США
02:15
Футбол

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" продолжит карьеру в США

Хавьер Эрнандес станет первым игроком в истории нового клуба "Атлетико Даллас"
Мбаппе сохранит капитанскую повязку при Зидане
01:52
Футбол

Мбаппе сохранит капитанскую повязку при Зидане

Новый главный тренер сборной Франции не намерен менять капитана национальной команды

Самое читаемое

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"
25 Июля 11:11
ЧМ-2026

Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде подпишет контракт на полтора года

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер