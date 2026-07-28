Экс-защитник "Манчестер Сити" согласился перейти в "Интер"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз дал устное согласие на переход в миланский "Интер".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио, стороны готовы официально оформить сделку.

Дата прохождения медицинского обследования пока не определена. Контракт будет рассчитан на два года, а зарплата футболиста составит четыре млн евро за сезон.

Отметим, что в сезоне-2025/26 Стоунз провел за "Манчестер Сити" 18 матчей во всех турнирах. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 млн евро. Английский защитник выступал за "горожан" с 2016 года, выиграв шесть титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов.