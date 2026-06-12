"Реал" заинтересовался двумя футболистами "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения защитников "Манчестер Сити" Рубена Диаша и Матеуса Нунеса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, новый главный тренер "королевского клуба" Жозе Моуринью заинтересован в подписании контрактов с португальскими футболистами.

По информации источника, "Манчестер Сити" не планирует расставаться с Диашем и Нунесом. Однако после ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера будущее обоих игроков в клубе остается неопределенным.

Также отмечается, что уход испанского специалиста стал серьезным ударом для ряда футболистов "Сити", однако не уточняется, входят ли в их число Диаш и Нунес.