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Улицу Нью-Йорка назвали в честь Тьерри Анри

Футбол
Новости
11 Июня 2026 14:38
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Улицу Нью-Йорка назвали в честь Тьерри Анри

В Нью-Йорке улицу назвали в честь легендарного французского футболиста, экс-игрока "Арсенала" Тьерри Анри.

Как сообщает İdman.Biz, церемония открытия таблички с названием Thierry Henry Way прошла на пересечении 50-й улицы и Шестой авеню в Манхэттене, недалеко от Rockefeller Center.

Отмечается, что это название останется до 1 ноября. Анри выступал за клуб "Нью-Йорк Ред Буллз" в 2010-2014 годах и в настоящее время проживает в Нью-Йорке.

Также сообщается, что мэр города Зохран Мамдани является большим поклонником "Арсенала", а Тьерри Анри его любимый футболист.

Интересно, что инициатива назвать улицу в честь Анри исходила от члена городского совета ирландского происхождения Вирджинии Мелони. Однако эта идея вызвала недовольство среди тысяч американцев с ирландскими корнями.

Причиной стало то, что до сих пор не забыта игра рукой Анри в стыковом матче отбора на чемпионат мира 2010 года между сборными Франции и Ирландии. Тогда после касания мяча рукой Анри возник голевой момент, который помог Франции одержать минимальную победу и выйти на мундиаль. Этот эпизод по-прежнему вызывает негативную реакцию у ирландских болельщиков.

İdman.Biz
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