Определились первые полуфиналисты чемпионата Европы по мини-футболу

На чемпионате Европы по мини-футболу, который проходит в Словакии, определились первые участники полуфинальной стадии.

Как сообщает İdman.Biz, в первом четвертьфинальном матче сборная Украины уверенно обыграла команду Грузии со счетом 4:0.

Во втором четвертьфинале встретились сборные Венгрии и Болгарии. Этот поединок также завершился со счетом 4:0 — победу праздновали венгерские футболисты. Таким образом, в полуфинале сборная Венгрии сыграет против Украины.

В оставшихся четвертьфинальных матчах за выход в следующий раунд поборются Румыния с Сербией, а сборная Азербайджана встретится с командой Чехии.