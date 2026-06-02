2 Июня 2026
RU

Определились первые полуфиналисты чемпионата Европы по мини-футболу

Футбол
Новости
2 Июня 2026 23:44
1
Определились первые полуфиналисты чемпионата Европы по мини-футболу

На чемпионате Европы по мини-футболу, который проходит в Словакии, определились первые участники полуфинальной стадии.

Как сообщает İdman.Biz, в первом четвертьфинальном матче сборная Украины уверенно обыграла команду Грузии со счетом 4:0.

Во втором четвертьфинале встретились сборные Венгрии и Болгарии. Этот поединок также завершился со счетом 4:0 — победу праздновали венгерские футболисты. Таким образом, в полуфинале сборная Венгрии сыграет против Украины.

В оставшихся четвертьфинальных матчах за выход в следующий раунд поборются Румыния с Сербией, а сборная Азербайджана встретится с командой Чехии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Матеуш Кохальски и Абдулла Зубир вошли в число лучших в Лиге чемпионов УЕФА
22:52
Азербайджанский футбол

Матеуш Кохальски и Абдулла Зубир вошли в число лучших в Лиге чемпионов УЕФА

Напомним, что в сезоне-2025/2026 "Карабах" дошел до раунда плей-офф
"Ливерпуль" объявил соперников по летним товарищеским матчам
22:34
Мировой футбол

"Ливерпуль" объявил соперников по летним товарищеским матчам

По итогам прошлого сезона "Ливерпуль" занял пятое место в турнирной таблице
Бельгия обыграла Хорватию в товарищеском матче
22:16
Мировой футбол

Бельгия обыграла Хорватию в товарищеском матче

В скором времени команды примут участие в чемпионате мира 2026 года
Силва сменит Моуринью на посту тренера "Бенфики"
21:56
Мировой футбол

Силва сменит Моуринью на посту тренера "Бенфики"

Лондонский клуб объявил об уходе португальского тренера во вторник
"Барселона" сохраняет интерес к Харри Кейну
21:18
Мировой футбол

"Барселона" сохраняет интерес к Харри Кейну

"Бавария" начнет переговоры с суммы в € 80 млн
"Кристал Пэлас" объявил об уходе Гласнера с поста главного тренера
20:44
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" объявил об уходе Гласнера с поста главного тренера

Ранее в своей тренерской карьере специалист также работал в "Айнтрахте", "Вольфсбурге", ЛАСКе, "Риде" и "Зальцбурге"

Самое читаемое

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном
31 Мая 12:27
Национальная сборная

Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном

Команда Эльшада Гулиева завершила групповой этап со стопроцентным результатом

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
1 Июня 10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве