Игрок сборной Азербайджана: "Сделаем все, чтобы выиграть чемпионат Европы"

Футболист сборной Азербайджана по мини-футболу Рузгар Ибрагимзаде прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата Европы в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанская команда обыграла Италию со счетом 3:0 и досрочно обеспечила себе место в следующем раунде турнира.

Ибрагимзаде признался, что впервые выступает на чемпионате Европы и очень рад помочь сборной.

"Я впервые играю на чемпионате Европы и очень счастлив. Мы одержали вторую победу подряд и вышли в следующий этап. Также я забил свой первый гол за сборную. Рад, что смог принести пользу команде. Верю, что это не последняя наша победа. Сделаем все, чтобы выиграть чемпионат Европы", - цитирует слова Ибрагимзаде report.az.

Игрок отметил, что во втором матче команда чувствовала себя увереннее, чем в стартовой встрече против Австрии.

"Сегодня нам было комфортнее, чем в первой игре. Мы еще не полностью привыкли к площадке, так как тренировались в другом месте. Первый матч турнира всегда бывает тяжелым, но затем начинаешь показывать более качественный футбол", - заявил футболист.

Он также высказался о предстоящем матче против Франции.

"Мы никогда не думаем о соперниках. Хотим показать все, на что способны, и настраиваемся только на победу", - добавил игрок.

Напомним, сборная Азербайджана лидирует в группе F с шестью очками. Матч против Франции состоится 30 мая.