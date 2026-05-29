"Нефтчи" выиграл женский чемпионат Азербайджана по футболу - ФОТО

"Нефтчи" выиграл женский чемпионат Азербайджана по футболу

29 Мая 2026 23:20
"Нефтчи" выиграл женский чемпионат Азербайджана по футболу

В Азербайджане состоялась церемония награждения победителей Высшей лиги среди девушек сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, в последней игре сезона "Нефтчи" разгромил "Габалу" со счетом 6:0 и завершил чемпионат на первом месте с 66 очками. Серебряные медали завоевал "Сумгайыт" с 52 очками, а бронзовым призером стал "Лиман", набравший 49 баллов.

Также были определены лауреаты индивидуальных номинаций. Лучшим бомбардиром сезона стала футболистка "Лимана" Нурчин Тарвердизаде, забившая 75 голов. Лучшей игроком чемпионата признана представительница "Нефтчи" Ханым Асадова.

Награды победителям и лауреатам вручили советник генерального секретаря AФФА Орхан Гасанов и руководитель департамента женского футбола Зумруд Агаева.

İdman.Biz
