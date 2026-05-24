Определились победители футбольной Лиги девочек до 14 лет - ФОТО

Состоялась церемония награждения победителей и призеров Лиги девочек U-14 по футболу по итогам сезона 2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, решающие матчи прошли на стадионе Спортивно-оздоровительного центра МЧС.

Сначала состоялся поединок за третье место. В матче за бронзовые медали "Шафа" обыграла "Исмаиллы" со счетом 3:1 и завершила сезон на третьей строчке.

В финальной встрече сошлись команды "Сабах" и "Улдуз". Обыграв соперника со счетом 1:0, клуб "Улдуз" стал чемпионом Лиги U-14. "Сабах" завершил сезон с серебряными медалями.

После окончания матчей прошла церемония награждения. "Шафа" была удостоена бронзовых, "Сабах" — серебряных, а "Улдуз" — золотых медалей и чемпионского кубка.

Также были определены победители в индивидуальных номинациях. Футболистка "Улдуз" Асмер Исмаиллы с 39 голами стала лучшим бомбардиром лиги. Звания лучшего игрока сезона удостоилась член команды "Сабах" Элина Котикова.

Награды лауреатам вручили заместитель генерального секретаря АФФА Эльчин Мамедов, глава департамента женского футбола Зюмрюд Агаева, технический директор Эмрах Айкурт и футболистка сборной Азербайджана Алина Нахмедова.