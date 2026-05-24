24 Мая 2026
RU

Определились победители футбольной Лиги девочек до 14 лет - ФОТО

Женский футбол
Новости
24 Мая 2026 20:30
31
Определились победители футбольной Лиги девочек до 14 лет - ФОТО

Состоялась церемония награждения победителей и призеров Лиги девочек U-14 по футболу по итогам сезона 2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, решающие матчи прошли на стадионе Спортивно-оздоровительного центра МЧС.

Сначала состоялся поединок за третье место. В матче за бронзовые медали "Шафа" обыграла "Исмаиллы" со счетом 3:1 и завершила сезон на третьей строчке.

В финальной встрече сошлись команды "Сабах" и "Улдуз". Обыграв соперника со счетом 1:0, клуб "Улдуз" стал чемпионом Лиги U-14. "Сабах" завершил сезон с серебряными медалями.

После окончания матчей прошла церемония награждения. "Шафа" была удостоена бронзовых, "Сабах" — серебряных, а "Улдуз" — золотых медалей и чемпионского кубка.

Также были определены победители в индивидуальных номинациях. Футболистка "Улдуз" Асмер Исмаиллы с 39 голами стала лучшим бомбардиром лиги. Звания лучшего игрока сезона удостоилась член команды "Сабах" Элина Котикова.

Награды лауреатам вручили заместитель генерального секретаря АФФА Эльчин Мамедов, глава департамента женского футбола Зюмрюд Агаева, технический директор Эмрах Айкурт и футболистка сборной Азербайджана Алина Нахмедова.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" выиграла женскую Лигу чемпионов - ВИДЕО
23 Мая 22:42
Женский футбол

"Барселона" выиграла женскую Лигу чемпионов - ВИДЕО

Рекорд по количеству титулов принадлежит "Лиону"
УЕФА дисквалифицировал футболистку сборной Азербайджана
20 Мая 12:16
Национальная сборная

УЕФА дисквалифицировал футболистку сборной Азербайджана - ФОТО

Айсу Асадова наказана после игры против Грузии

Главный тренер женского "Нефтчи": "Если повезет с жеребьевкой, достойно выступим в Европе"
15 Мая 14:49
Азербайджанский футбол

Главный тренер женского "Нефтчи": "Если повезет с жеребьевкой, достойно выступим в Европе"

Сиясат Аскеров заявил, что команда намерена достойно выступить и в Лиге чемпионов

Женская команда "Нефтчи" в третий раз подряд стала чемпионом Азербайджана
13 Мая 20:04
Женский футбол

Женская команда "Нефтчи" в третий раз подряд стала чемпионом Азербайджана

"Черно-белые" досрочно оформили титул за два тура до конца сезона

В Гяндже завершился школьный турнир по мини-футболу
13 Мая 12:13
Азербайджанский футбол

В Гяндже завершился школьный турнир по мини-футболу

Команда школы №21 выиграла финал проекта "Урок футбола в школах"
Женская сборная Азербайджана U-16 крупно проиграла Румынии
8 Мая 19:40
Женский футбол

Женская сборная Азербайджана U-16 крупно проиграла Румынии

Команда крупно уступила Румынии в Баку

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз
В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Мая 14:48
Зимние виды спорта

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что россияне потеряли талантливого фигуриста