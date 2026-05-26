26 Мая 2026 22:35
Двукратная обладательница "Золотого мяча" покидает "Барселону"

Капитан женской команды "Барселоны" Алексия Путельяс покинет каталонский клуб по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz, об уходе легендарной футболистки официально объявила пресс-служба сине-гранатовых.

Путельяс выступала за "Барселону" с 2012 года и стала одной из главных фигур в истории женского футбола клуба. Вместе с каталонской командой она 10 раз выигрывала чемпионат Испании, четырежды побеждала в Лиге чемпионов, завоевала 10 Кубков Королевы и четыре Суперкубка страны.

Кроме того, испанская футболистка дважды становилась обладательницей "Золотого мяча".

С 2013 года Путельяс также играет за сборную Испании. В составе национальной команды она выиграла чемпионат мира 2023 года, дважды стала победительницей Лиги наций УЕФА и завоевала серебро чемпионата Европы 2025 года.

İdman.Biz
