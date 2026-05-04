В Баку завершился турнир УЕФА в рамках программы Hat-Trick - ФОТО - ФОТО

В Баку завершился турнир УЕФА в рамках программы Hat-Trick - ФОТО

В Азербайджане завершился футбольный турнир, организованный в рамках программы УЕФА "Hat-Trick".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу AФФА, соревнование было проведено совместно с Комитетом профсоюза студентов Бакинского государственного университета и приурочено к 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В турнире приняли участие команды, представляющие различные факультеты БГУ. Соревнование было направлено на развитие спортивной активности внутри университета и популяризацию здорового образа жизни среди студентов.

Решающие матчи прошли на футбольном поле БГУ. В игре за третье место команда факультета международных отношений и экономики обыграла представителей факультета прикладной математики и кибернетики со счетом 5:1. В финале команда исторического факультета победила юридический факультет - 1:0 и стала победителем турнира.

По итогам соревнований чемпион был награжден кубком от AФФA, а призеры получили медали и дипломы. Также участники, отличившиеся индивидуальными показателями, были отмечены специальными наградами.

В церемонии награждения приняли участие руководитель департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмаилов и проректор БГУ по социальным вопросам Алиша Агамирзаев.

Отметим, что AФФА и БГУ планируют продолжать совместные проекты в будущем.

