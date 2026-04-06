Команда Рената Дадашова сыграла вничью в чемпионате Польши

В 27-м туре чемпионата Польши "Мотор", за который выступает нападающий сборной Азербайджана Ренат Дадашов, сыграл вничью с "Радомяком" - 1:1.

Как сообщает İdman.Biz, гости открыли счет на 21-й минуте благодаря голу Кароля Чубака, однако хозяева сумели отыграться сразу после перерыва - отличился Рафал Вольски.

Сам Дадашов провел матч против своей бывшей команды на скамейке запасных. Напомним, что в 2025 году форвард выступал за "Радомяк".

После этого результата "Мотор" набрал 38 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.