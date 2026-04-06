Команда Рената Дадашова сыграла вничью в чемпионате Польши

6 Апреля 2026 23:16
21
В 27-м туре чемпионата Польши "Мотор", за который выступает нападающий сборной Азербайджана Ренат Дадашов, сыграл вничью с "Радомяком" - 1:1.

Как сообщает İdman.Biz, гости открыли счет на 21-й минуте благодаря голу Кароля Чубака, однако хозяева сумели отыграться сразу после перерыва - отличился Рафал Вольски.

Сам Дадашов провел матч против своей бывшей команды на скамейке запасных. Напомним, что в 2025 году форвард выступал за "Радомяк".

После этого результата "Мотор" набрал 38 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

Новости по теме

"Реал" разочарован Камавингой
6 Апреля 22:59
Мировой футбол

"Реал" разочарован Камавингой

Клуб готов рассмотреть предложения по полузащитнику

"Барселона" может продать защитника при выгодном предложении
6 Апреля 22:27
Мировой футбол

"Барселона" может продать защитника при выгодном предложении

Клуб не ищет сделку, но готов выслушать предложения
"Ювентус" уверенно обыграл "Дженоа" в Серии А
6 Апреля 22:04
Мировой футбол

"Ювентус" уверенно обыграл "Дженоа" в Серии А - ОБНОВЛЯЕТСЯ\ВИДЕО

Туринцы решили исход встречи уже в первом тайме

В "Манчестер Сити" определились с кандидатами на замену Гвардиоле
6 Апреля 21:59
Мировой футбол

В "Манчестер Сити" определились с кандидатами на замену Гвардиоле

Компани и Нагельсманн рассматриваются как главные претенденты
Гурбан Гурбанов: "Без характера таких результатов не было бы"
6 Апреля 21:44
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Без характера таких результатов не было бы"

Наставник "Карабаха" высказался о победе и судействе

Наставник "Карван-Евлаха" после 0:7: "Мне нечего сказать"
6 Апреля 21:20
Азербайджанский футбол

Наставник "Карван-Евлаха" после 0:7: "Мне нечего сказать"

Физули Мамедов прокомментировал разгром от "Карабаха"

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя