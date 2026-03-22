Изменен формат FIFA Series - 2026 в Азербайджане

22 Марта 2026 13:47
Формат и календарь международного турнира FIFA Series - 2026, который пройдет в Азербайджане, претерпели изменения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AФФA, причиной корректировок стало то, что сборная Омана не сможет прибыть в страну из-за продолжающейся военной напряженности на Ближнем Востоке.

Согласно обновленному формату, согласованному с ФИФA, турнир будет состоять из двух матчей. Сборная Азербайджана 27 марта сыграет против команды Сент-Люсии, а 30 марта встретится со сборной Сьерра-Леоне.

Обе встречи пройдут на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте и начнутся в 19:00.

İdman.Biz
