Изменен формат FIFA Series - 2026 в Азербайджане

Формат и календарь международного турнира FIFA Series - 2026, который пройдет в Азербайджане, претерпели изменения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AФФA, причиной корректировок стало то, что сборная Омана не сможет прибыть в страну из-за продолжающейся военной напряженности на Ближнем Востоке.

Согласно обновленному формату, согласованному с ФИФA, турнир будет состоять из двух матчей. Сборная Азербайджана 27 марта сыграет против команды Сент-Люсии, а 30 марта встретится со сборной Сьерра-Леоне.

Обе встречи пройдут на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте и начнутся в 19:00.