8 Марта 2026
АФИША футбольных матчей на сегодня

8 Марта 2026 09:56
16
АФИША футбольных матчей на сегодня

Сегодня на футбольных полях Европы состоится ряд интересных матчей в национальных чемпионатах и кубковых турнирах.

Как сообщает İdman.Biz, игровая программа включает встречи в Азербайджанской Премьер-лиге, чемпионатах Турции, Испании, Италии, Германии и Франции, а также в Кубке Англии.

Азербайджанская Премьер-лига

15:00 "Шамахы" - "Имишли"
19:15 "Карабах" - "Араз-Нахчыван"

Турецкая Суперлига
14:30 "Чайкур Ризеспор" - "Антальяспор"
14:30 "Газиантеп" - "Карагюмрюк"
17:00 "Коньяспор" - "Касымпаша"
20:00 "Фенербахче" - "Самсунспор"

Кубок Англии
16:00 "Фулхэм" - "Саутгемптон"
17:30 "Порт Вейл" - "Сандерленд"
20:30 "Лидс Юнайтед" - "Норвич Сити"

Испанская Ла Лига
17:00 "Вильярреал" - "Эльче"
19:15 "Хетафе" - "Реал Бетис"
21:30 "Севилья" - "Райо Вальекано"
23:59 "Валенсия" - "Алавес"

Итальянская Серия А
15:30 "Лечче" - "Кремонезе"
18:00 "Болонья" - "Верона"
18:00 "Фиорентина" - "Парма"
21:00 "Дженоа" - "Рома"
23:45 "Милан" - "Интер"

Немецкая Бундеслига
18:30 "Санкт-Паули" - "Айнтрахт Франкфурт"
20:30 "Унион Берлин" - "Вердер"

Французская Лига 1
18:00 "Ланс" - "Мец"
20:15 "Брест" - "Гавр"
20:15 "Лилль" - "Лорьян"
20:15 "Ницца" - "Ренн"
23:45 "Лион" - "ПСЖ"

"Ливерпуль" готов выложить 80 млн евро за защитника "Ноттингем Форест"
11:13
Мировой футбол
11:13
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов выложить 80 млн евро за защитника "Ноттингем Форест"

Мерсисайдцы нацелились на бразильца Мурилло

Винисиус может уйти из "Реала" из-за Родри
10:56
Мировой футбол
10:56
Мировой футбол

Винисиус может уйти из "Реала" из-за Родри

Бразильский форвард недоволен планами мадридского клуба

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" против "Араз-Нахчывана"
10:45
Азербайджанский футбол
10:45
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" против "Араз-Нахчывана"

Игра 23-го тура пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" примет "Имишли"
10:03
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" примет "Имишли"

Команды встретятся сегодня на городском стадионе Шамахы

Юлиан Брандт покинет дортмундскую "Боруссию" после сезона‑2025/26
09:20
Мировой футбол
09:20
Мировой футбол

Юлиан Брандт покинет дортмундскую "Боруссию" после сезона‑2025/26

Брандт — обладатель Кубка и Суперкубка Германии в составе "Боруссии"
Голкипер "Лацио" выбыл до конца сезона
07:14
Мировой футбол

Голкипер "Лацио" выбыл до конца сезона

В ближайшее время ему предстоит артроскопическая операция

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце