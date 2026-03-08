АФИША футбольных матчей на сегодня

Сегодня на футбольных полях Европы состоится ряд интересных матчей в национальных чемпионатах и кубковых турнирах.
Как сообщает İdman.Biz, игровая программа включает встречи в Азербайджанской Премьер-лиге, чемпионатах Турции, Испании, Италии, Германии и Франции, а также в Кубке Англии.
Азербайджанская Премьер-лига
15:00 "Шамахы" - "Имишли"
19:15 "Карабах" - "Араз-Нахчыван"
Турецкая Суперлига
14:30 "Чайкур Ризеспор" - "Антальяспор"
14:30 "Газиантеп" - "Карагюмрюк"
17:00 "Коньяспор" - "Касымпаша"
20:00 "Фенербахче" - "Самсунспор"
Кубок Англии
16:00 "Фулхэм" - "Саутгемптон"
17:30 "Порт Вейл" - "Сандерленд"
20:30 "Лидс Юнайтед" - "Норвич Сити"
Испанская Ла Лига
17:00 "Вильярреал" - "Эльче"
19:15 "Хетафе" - "Реал Бетис"
21:30 "Севилья" - "Райо Вальекано"
23:59 "Валенсия" - "Алавес"
Итальянская Серия А
15:30 "Лечче" - "Кремонезе"
18:00 "Болонья" - "Верона"
18:00 "Фиорентина" - "Парма"
21:00 "Дженоа" - "Рома"
23:45 "Милан" - "Интер"
Немецкая Бундеслига
18:30 "Санкт-Паули" - "Айнтрахт Франкфурт"
20:30 "Унион Берлин" - "Вердер"
Французская Лига 1
18:00 "Ланс" - "Мец"
20:15 "Брест" - "Гавр"
20:15 "Лилль" - "Лорьян"
20:15 "Ницца" - "Ренн"
23:45 "Лион" - "ПСЖ"