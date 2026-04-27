Муса Гурбанлы: "Мы всегда относились к "Нефтчи" и его фанатам с уважением"

Нападающий "Карабаха" Муса Гурбанлы прокомментировал победу над "Нефтчи" со счетом 5:1 в матче 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана. По словам Гурбанлы, команда серьезно готовилась к принципиальному противостоянию.

"Получился интересный матч. Наши игры с "Нефтчи" — это дерби, они всегда проходят напряженно. Атмосфера на стадионе была отличной. Болельщики создали хороший фон", — сказал форвард в интервью futbolxeber.az.

Футболист признался, что доволен личной статистикой, но не собирается останавливаться на достигнутом.

"Слава Богу, мое выступление получилось удачным. В дерби забивать особенно приятно. Рад, что смог помочь команде голами и передачей. Но впереди уже следующий матч, и нужно готовиться к нему", — отметил он.

Гурбанлы также затронул поведение болельщиков соперника: "Я сказал вратарю хозяев Эмилю Балаеву — одному из капитанов команды - о поведении части болельщиков "Нефтчи" после игры. Все согласятся, что такое поведение неправильно. Мы всегда относились к "Нефтчи" и его болельщикам с уважением. Это большой клуб, один из крупнейших в Азербайджане. Уважение должно быть взаимным".